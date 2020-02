Lesung : Lesung: Wenn Frauenpower ein Stadthaus saniert

Wittlich (red) Im Rahmen des Weltfrauentags ist die Autorin Juli Norden am verkaufsoffenen Sonntag, 8. März, in der Altstadt Buchhandlung in Wittlich zu Gast. Die Autorin stellt ihr Buch „Wenn Frauenpower ein altes Stadthaus saniert“ vor.



