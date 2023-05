Autorin Marita Spang Drei Traumberufe und eine halbe Million verkaufte Bücher

Trier/Bad Kreuznach · In Haag im Hunsrück geboren und in Trier aufgewachsen, hat Marita Spang bereits eine halbe Million Bücher verkauft – historische Romane und Krimis. Das Schreiben ist bereits ihre dritte berufliche Karriere. Am 14. Juni erscheint ihr neuestes Werk.

13.05.2023, 12:50 Uhr

Marie Lacrosse im Cafe: Neue Ideen findet Marie Lacrosse, die im echten Leben Marita Spang heißt, auch in entspannter Atmosphäre in einem Café. Foto: TV/Thomas Dashuber.

Von Christina Bents

Viele Menschen lernen einen Beruf und üben ihn ein Leben lang aus. Wenn er ihnen ein Leben lang Freude bereitet und sie finanziell absichert, sprechen manche von ihrem „Traumberuf“. Marita Spang hat davon nicht nur einen, sondern gleich drei: Psychologin, Unternehmensberaterin, Schriftstellerin.