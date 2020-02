Lesung : Kriegsjahre einer Krankenschwester

Sandra Jungen. Foto: TV/Sandra Jungen

Wittlich (red) Die Gillenfelder Autorin Sandra Jungen liest am Freitag, 27. März, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Wittlich aus ihrem Buch „Hanna – Kriegsjahre einer Krankenschwester“. Der Roman basiert auf den Erinnerungen ihrer Großmutter, Jahrgang 1922, die den Zweiten Weltkrieg als Krankenschwester zum Teil in Russland und zeitweise in München erlebte.



