Kostenpflichtiger Inhalt: Behörden : Der schnelle Weg zum neuen Kennzeichen

Der Weg zum neuen Kennzeichen war weniger beschwerlich als gedacht. Foto: Nora John Foto: TV/Nora John

Wittlich Behördengänge in Corona-Zeiten? Was oft ohnehin keine Freude macht, schreckt in Corona-Zeiten noch mehr ab. Denn ohne vorherige Anmeldung geht gar nichts mehr. Doch das kann auch Vorteile haben, wie TV-Redakteurin Nora John bei der Anmeldung ihres Gebrauchtwagens festgestellt hat.