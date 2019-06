Freizeit : Mit der Awo vergünstigt in den Holiday-Park

Wittlich (red) Der AWO-Kreisverband Bernkastel-Wittlich bietet für den Awo-Tag am Samstag, 14. September, im Holiday Park in Haßloch vergünstigte Eintrittskarten an.

Kinder bis zur Körpergröße von 85 cm sind frei. Kinder zwischen 85 und 100 cm und Senioren ab 70 Jahren zahlen 10,99 Euro. Kinder ab einem Meter Größe sowie Jugendliche und Erwachsene zahlen 17,99 Euro.