Projekt : Azubis bauen Bank für den Kurpark

Thalfang (red) Im Rahmen des diesjährigen sozialen Projektes der Auszubildenden, spendete die Hochwald Foods GmbH eine von den Azubis gebaute Liegebank an die Ortsgemeinde Thalfang. Mit diesem Projekt wollen Auszubildende einen Beitrag in der Region leisten und etwas Nachhaltiges für den Ort schaffen.

Nach Rücksprache mit Ortsbürgermeister Burkhard Graul entschieden sich die zehn Auszubildenden aus dem gewerblichen und kaufmännischen Bereich eine Liegebank für den Kurpark am Weiher in Thalfang zu bauen. In einem mehrwöchigen Projekt wurde diese von den Auszubildenen entworfen und in einer Werkstatt gebaut.