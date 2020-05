Digital immer auf dem Laufenden – Erstmals nehmen die angehenden Bankkaufleute der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück per E-Paper am TV-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil

Neun Azubis aus dem ersten Ausbildungsjahrgang der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück nehmen seit vergangenem August am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil. Foto: TV/KSK

BERNKASTEL-WITTLICH Erstmals nehmen die angehenden Bankkaufleute der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück per E-Paper am TV-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil – und haben schon viel Wissen mitgenommen.

Neun Azubis aus dem ersten Ausbildungsjahrgang der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück (EMH) nehmen seit vergangenem August am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil.

Seit dem Start im Jahr 2009 nimmt die Sparkasse jeweils mit den jüngsten Azubis an diesem Projekt teil - und im aktuellen Projektjahr als Premiere: denn die angehenden Bankkaufleute lesen den Trierischen Volksfreund komplett digital, als E-Paper.

Und das kam gut an, nicht nur bei den jungen Leuten. Auch Edmund Schermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, lobt die Premiere: „Mit der papierlosen Online-Vari­ante des TV haben unsere Auszubildenden jederzeit und von überall Zugriff auf ihre Zeitung. Es fällt ihnen insgesamt leichter, mit Kunden zu aktuellen Geschehnissen aus der Region ins Gespräch zu kommen.“

Generell steht der Sparkassenvorstand seit dem Start hinter der Grundidee von „Zeitung lesen macht Azubis fit“, dass junge Menschen die Möglichkeit durch ihren Arbeitgeber erhalten, sich mittels Volksfreund ein breiteres Allgemeinwissen anzueignen – gerade mit Blick auf die regionale Ausrichtung und Kundschaft der Sparkasse: „Für unsere Auszubildenden ist es wichtig, sich täglich über die aktuellen Themen unserer Region zu informieren und sich ihre Meinung zu bilden. Als Mitarbeiter der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück sollen unsere Azubis auch wissen, welche Themen die Menschen in unserer Region bewegen. Dazu leistet die Lektüre des Trierischen Volksfreundes einen wichtigen Beitrag.“

Teil des Projekts ist auch ein (für die Unternehmen kostenloses) monatliches Wissensquiz, mit dem aktuelle regionale, nationale und internationale Themen abgefragt werden – auch als Motivation für die Auszubildenden, um den Volksfreund intensiv zu lesen. Da aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise das traditionelle Bilanzgespräch mit den Teilnehmern sowie deren Betriebsführung durch das Medienhaus Trierischer Volksfreund ausfallen mussten, haben die Azubis ihre Erfahrungen mit der täglichen Zeitungslektüre als „Gruppenarbeit“ an den TV gesandt.

„Durch das Projekt war ich jeden Tag bestens über die neusten Nachrichten informiert. Besonders gefallen hat mir das E-Paper, somit hatte ich von überall Zugriff, ob Zuhause oder auch unterwegs. Ich finde das Projekt sehr gut, da es gerade in unserem Berufsalltag wichtig ist, dass man über die Geschehnisse in der Welt aber vor allen Dingen in der Region informiert ist.“