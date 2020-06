Ausbilung : Ein Plus für die persönliche Entwicklung

MORBACH Die angehenden Bankkaufleute der VR-Bank Hunsrück-Mosel nehmen schon traditionell am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil.

Das Interesse an Themen, das breitere Wissensspektrum, aber auch die Unterstützung der jungen Mitarbeiter sind für Bankvorstand Markus Bäumler die Hauptgründe, die für „Zeitung lesen macht Azubis fit“ sprechen: „Unsere Bank nimmt schon seit einigen Jahren am Projekt teil, und unsere Azubis erzielen in den Tests sehr gute Ergebnisse. Uns ist es wichtig, dass sich unsere Auszubildenden in vielen Themen auskennen, und dank des Volksfreunds erhalten sie viele globale Informationen aus Politik, Wirtschaft und dem Weltgeschehen. Noch wichtiger ist für uns als Regionalbank aber der Blick auf die Region, denn gerade diese Themen bewegen unsere Kunden, und die Azubis können am Schalter und in der Beratung mitreden. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen sind wir auch im neuen Projektjahr wieder mit am Start.“