Verkehr : B 50 bis Freitag voll gesperrt

Kommen/Hinzerath Der LBM Trier teilt mit, dass die Bundesstraße 50 zwischen Kommen und Hinzerath bis Freitag, 4. September, vollgesperrt ist. Die Umleitung erfolgt jeweils über Morbach (B 269 und B 327).

Grund sind Gewährleistungsarbeiten für Markierungen. Nachdem der Streckenabschnitt der B 50 alt Mitte 2019 asphalttechnisch saniert wurde, zeigten sich in der Zwischenzeit Mängel bei der Markierung. Sie löste sich partiell, sowohl an den Rändern als auch in der Mitte. Deshalb sind die Arbeiten auch nur unter Vollsperrung möglich.