Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit : Mobilfunkausbau lässt auf sich warten

Bis die Funklöcher am Hochmoselübergang gestopft sind, wird es noch geraume Zeit dauern. Foto: Ilse Rosenschild

Platten/Longkamp/Brauneberg Eine Schwachstelle beimHochmoselübergang ist die Mobilfunkversorgung. An manchen Stellen ist kein Notruf mit dem Handy möglich. Wann sich das ändert, wollte der Abgeordnete Alexander Licht von Verkehrsminister Volker Wissing wissen. Jetzt erhielt er Antwort.

„Von der Not mit dem Notruf“ hatte der Trierische Volksfreund am 23. Januar getitelt. In dem Text hatten Leser ihre Besorgnis geäußert, dass es schwierig sei, bei einem Unfall auf dem im November 2019 eröffneten Hochmoselübergang mit dem Handy die Polizei oder die Rettungskräfte zu alarmieren. Der Grund: die schlechte Versorgung mit Mobilfunk. Das gravierendste Beispiel: ein Volksfreund-Leser, dem ein Falschfahrer entgegenkam und der erst beim dritten Versuch die Polizei erreichte. Kurze Zeit später hatte auch der Mainzer Landtagsabgeordnete Alexander Licht ein Erlebnis, das ihn veranlasste zu handeln. Er stand an einem verschneiten Vormittag auf der B 50 neu zwischen Platten und Longkamp in unmittelbarer Nähe zu einer Unfallstelle und konnte, wie er selbst sagt, wegen eines Funklochs keine Hilfe rufen. Erst einige Kilometer weiter sei der Handyempfang wieder möglich gewesen.

Fragen Der CDU-Politiker aus Brauneberg entschloss sich, im Mainzer Landtag eine Kleine Anfrage zu stellen: Er wollte von der Landesregierung wissen, warum der Mobilfunk „auf großen Teilen zwischen der Ausfahrt Wittlich des neu eröffneten B 50 Hochmoselübergangs bis einschließlich dem Anschluss der Strecke zum Flughafen aktuell immer noch nicht möglich“ sei. Und: Seit wann habe der planende Landesbetrieb für Mobilität davon Kenntnis? Welche Maßnahmen hat die Landesregierung grundsätzlich zur Abhilfe eingeleitet, um auch die Abdeckung der Rettungsdienste sicherzustellen? In welchem Zeitraum könne nun durch wen und wie die Mobilfunkabdeckung auf der genannten Fahrstrecke gesichert werden?

Antworten Im Namen der Mainzer Landesregierung antwortete Dr. Volker Wissing (FDP). Klare Angaben darüber, wann das Mobilfunknetz in dem Bereich zwischen Hochmoselübergang um dem Flughafen Hahn keine Löcher mehr habe, blieb der Verkehrsminister schuldig: „Nach Auskunft der Mobilfunknetzbetreiber konnten die Netzplanungen im konkreten Fall erst im Zuge des Baufortschritts der B 50 beginnen. Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der geplanten Stationen wird von der Dauer der funk- und baurechtlichen Genehmigungsverfahren abhängen.“

Geplante Mobilfunkanlagen Geplant ist, dass zahlreiche weitere Mobilfunkanlagen errichtet werden. Wie der Verkehrsminister ausführt, baut die Telekom acht neue, vier davon in Kooperation mit der Vodafone: in Graach, Longkamp und zwei in Zeltingen-Rachtig, teilt der Verkehrsminister mit. „Das Realisierungsverfahren läuft“, erklärt George McKinney, Pressesprecher bei der Telekom in Frankfurt. Die Standortakquise sei noch nicht abgeschlossen. Und aus diesem Grund könne er nicht sagen, wie lange es dauert, bis die Anlagen in Betrieb gehen können.

Vodafone werde laut Wissing für den Ausbau der B 50 weitere vier Standorte ausbauen. Für Graach und Longkamp wurde die Baugenehmigung im Januar und Februar 2020 erteilt. Eine beantragte Baugenehmigung für den Standort Hochmosel West sei noch offen. Für den Standort Hochmosel-Ost sei das Unternehmen noch auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück beziehungsweise Standort. Der dritte Netzbetreiber, Telefonica, plant, zwei bestehende Standorte um einen Sendemasten zu erweitern.

Auf die Frage, warum das Beheben der Funklöcher bei einem so wichtigen Projekt so lange dauert, gab Wissing keine Antwort. Vom Mobilfunkbetreiber Vodafone gab es diese schon im Januar.

Vodafone habe seine Hausaufgaben gemacht, sagte damals Unternehmenssprecher Volker Petendorf auf Nachfrage des Trierischen Volksfreundes. Bereits 2015 seien Verträge abgeschlossen worden. Allerdings hätten die Genehmigungsverfahren lange gedauert. Und das sei in Rheinland-Pfalz nicht ungewöhnlich. Um die Verfahren zu verkürzen, sei in Rheinland-Pfalz eine Clearing-Stelle Mobilfunk eingerichtet worden (der TV berichtete).

Das sagt Alexander Licht „Es ist ernüchternd“, bilanziert der Landtagsabgeordnete Alexander Licht unter Rückgriff auf die Beantwortung seiner Anfrage, „dass über einen so langen Zeitraum, wie es im Bauprojekt der B 50 neu der Fall war, eine solch wichtige Grundfrage wie der Mobilfunkabdeckung entlang der Strecke und damit auch die Gewährleistung der Benachrichtigung von Rettungskräften in Notfällen nicht geklärt wird. Das ist eine Tatsache, die an den Verantwortlichen zweifeln lässt.“ Die Strecke sei nun seit Monaten eröffnet, die Funklöcher bestünden jedoch weiterhin, und es werde wohl noch eine Zeit lang andauern, bis das Mobilfunknetz flächendeckend gewährleistet werden kann.