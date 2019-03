später lesen Kommunalpolitik B 50 neu: Pläne werden in Ratssitzung vorgestellt Teilen

() Um die Pläne für die B 50 neu zwischen Longkamp und Zolleiche geht es in der nächsten Sitzung des Gemeinderats in Morbach. Die Planungen sollen in der Sitzung am Montag, 1. April, vorgestellt werden.