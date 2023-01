Nachgefragt : Nach schwerem Unfall auf der B50neu bei Hinzerath: Würde ein Überholverbot den Verkehr sicherer machen?

Starker Verkehr auf der B 50 zwischen Hochscheid und Hinzerath. Wird dort zu viel und zu riskant überholt? Sollte dort ein Überholverbot gelten? Foto: Strouvelle Christoph

Morbach-Hinzerath/Hochscheid Fünf Verletzte bei einem Unfall auf der B 50neu bei Hinzerath – passiert Ende Dezember. Ein Unfall von vielen? Von zu vielen? Das meint jedenfalls ein TV-Leser. Wir sind der Frage nachgegangen.

Ist die Hunsrückhöhenstraße zwischen dem Hinzerather Kreisverkehr und dem Flughafen Hahn ein Unfallschwerpunkt, weil dort zu riskant überholt wird? Die Frage ist bei einem Leser nach dem Unfall in der Silvesterwoche bei Hinzerath aufgekommen. Bei einem Zusammenstoß waren im Bereich Stumpfer Turm insgesamt fünf Menschen verletzt worden, weil ein PKW nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, der Fahrer eines nachfolgenden PKW in der Schlange dahinter dies aber nicht registrierte und beim Überholen dem abbiegenden Fahrzeug in die Seite fuhr (der TV berichtete).

Lesen Sie auch Richtung Morbach : Fünf Verletzte nach Unfall bei Hinzerath – zwei Hubschrauber im Einsatz

Ein Geschehen, das den Leser, der ungenannt bleiben möchte, nicht gleichgültig lässt. Denn seiner Meinung nach ereignen sich auf dem zweispurigen Abschnitt zwischen dem Hinzerather Kreisverkehr und der Kreisgrenze, die auf der langen Geraden der Hunsrückhöhenstraße vor der Abfahrt in Richtung Irmenach und Hirschfeld liegt, sehr viele Unfälle. Zumal die Straßenführung im Bereich der Zolleiche durch Kurven und über Kuppen verläuft, was beides die Sicht behindere und zu gefährlichen Überholmanövern führe, glaubt der Leser.

Die Unfallhäufigkeit durch Überholmanöver sei auch der Grund, warum auf mehreren Abschnitten der zweispurigen Hunsrückhöhenstraße im Rhein-Hunsrück-Kreis ein Überholverbot angeordnet worden sei, so beispielsweise im Waldstück zwischen den Abfahrten nach Irmenach und nach Lötzbeuren. „Nur auf Seiten des Landkreises Bernkastel-Wittlich ist nichts passiert“, sagt er.

Überholverbot lässt Unfallhäufigkeit sinken

Doch ist das tatsächlich so? Im Rhein-Hunsrück-Kreis waren in der Vergangenheit auf dem zweispurigen Abschnitt zwischen der Abfahrt Flughafen Hahn und der Kreisgrenze tatsächlich vermehrt Unfälle nach Überholmanövern festgestellt worden, sagt Joachim Linke von der Polizeiinspektion Simmern. „Es hatte eine Unfallhäufigkeit mit Toten gegeben“, sagt er. Das habe dazu geführt, dass die zuständigen Behörden dort Ende 2009/Anfang 2010 auf mehreren Abschnitten ein Überholverbot eingerichtet haben. Dadurch sei die Unfallhäufigkeit deutlich gesunken. „Wir haben dort noch hin und wieder Unfälle, es ist aber keine Häufungsstelle mehr“, sagt Linke.

Was sagt die Unfallstatistik zur B 50/B 327 bei Morbach?

Und wie sieht es auf Seiten des Landkreises Bernkastel-Wittlich aus? Georg Bührmann, Dienststellenleiter der PI Morbach und zuständig für den Bereich, hat die Unfallhäufigkeit zwischen dem Kreisverkehr bei Hinzerath und der Kreisgrenze ermittelt. In den vergangenen fünf Jahren haben sich auf dem etwa sieben Kilometer langen Abschnitt 134 Unfälle ereignet. Lediglich sieben davon stünden in Verbindung mit Überholmanövern.

Zum Vergleich: 70 Unfälle, also mehr als die Hälfte, sind als Wildunfälle registriert. 2018, also vor Eröffnung des Hochmoselübergangs, habe man mit 33 Unfällen auf diesem Abschnitt die meisten Schäden aufgenommen. 2022 sei lediglich ein Unfall auf einen missglückten Überholvorgang zurückzuführen gewesen, und das sei der vor Silvester gewesen, sagt Bührmann. Die B 50/B 327 sei im Zuständigkeitsbereich der PI Morbach kein Schwerpunkt in Bezug auf Unfälle nach Überholmanövern. „Ich sehe nicht, dass Maßnahmen notwendig sind, das Überholen einzuschränken“, sagt er.