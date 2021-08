Ausbildung : Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund erhalten B1-Sprachdiplome

Bernkastel-Kues Die Berufsbildende Schule (BBS) Bernkastel-Kues plant einen Vorbereitungskurs auf das Sprachdiplom B2 für neu zugewanderte Jugendliche. Den Absolventinnen des Diploms DSD 1 Pro auf dem Sprachniveau B1 gratulierte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig in einer Videobotschaft.

(red) 21 Schüler der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues haben das deutsche Sprachdiplom der Kultusminister­konferenz (DSD 1 Pro auf dem Sprachniveau B1/A2) erhalten. Das berufs­orientierte Sprachdiplom soll neu zugewanderten Jugendlichen den Einstieg in die Berufswelt erleichtern. Es wird seit 2018 in allen Bundesländern angeboten. Das Niveau B1 entspricht einer selbstständigen Sprach­verwendung. Im mündlichen und schriftlichen Teil der Prüfung wurden Lese­verstehen, Hörverstehen sowie schriftliche und mündliche Kommunikation unter die Lupe genommen. Beides fand im März an der Bernkasteler BBS statt. Während Deutschlehrerin Manuela Stephan die Vorbereitung auf die Prüfung mit großem Engagement übernahm, hat die Prüfung das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz organisiert.