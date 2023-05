Straßensperrung Warum die B269 bei Gonzerath ab 8. Mai länger gesperrt ist

Morbach-Gonzerath · Zwischen Gonzerath und dem Blockhauskreisel stehen an der Bundesstraße umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Was dort passiert und warum sich die angekündigte Sperrung etwas verzögert.

02.05.2023, 06:30 Uhr

Alles bereit, um die Strecke wegen der anstehenden Bauarbeiten abzusperren: die B269 zwischen Gonzerath und dem Blockhauskreisel. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Autofahrer, die sich von Morbach aus in Richtung Mosel begeben, sowie Verkehrsteilnehmer, die in umgekehrter Richtung unterwegs sind, müssen sich rund zwei Monate lang auf eine Verkehrsumleitung gefasst machen. Denn die viel befahrene Bundesstraße B269, die über Gonzerath und das Blockhaus weiter in Richtung Monzelfeld und Longkamp führt, wird für zwei Monate wegen Instandsetzungsarbeiten voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mit.