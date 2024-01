Sanierung der B327 bei Morbach Hunsrückhöhenstraße soll weiter ausgebaut werden - Das erwartet Autofahrer

Innerhalb des Gebietes der Einheitsgemeinde Morbach soll die B327/Hunsrückhöhenstraße an gleich drei Punkten umgebaut und umgestaltet werden. Dazu gehören die Ab- und Auffahrt am sogenannten Dreieck, wo sich die Lebensmittelmärkte befinden, der Kreuzungsbereich an der Esso-Tankstelle und der Abschnitt zwischen den Abfahrten Odert und Gutenthal.