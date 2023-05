Sperrung am Sonntag im Hunsrück B 50 bei Hinzerath für einen Tag dicht – Das steckt hinter der kurzfristigen Aktion

Für Autofahrer im Raum Morbach sind die gewohnten Wege zurzeit recht eingeschränkt. An vielen Stellen im näheren Umfeld gibt es Straßensperrungen wegen Bauarbeiten. Am Sonntag, 14. Mai, kommt nun noch eine weitere hinzu – und zwar auf der besonders viel befahrenen Hunsrückhöhenstraße. Laut Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Trier wird auf der B 50 zwischen dem Kreisverkehr bei Hinzerath und Hochscheid von 3 bis 22 Uhr am Sonntagabend kein Durchkommen sein. Der Abschnitt müsse wegen Holzfällarbeiten voll gesperrt werden, teilt der LBM mit.