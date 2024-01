Pilotcharakter für ganz Deutschland Wie der Hochmoselübergang sicherer werden soll

Schon längere Zeit ist die B50 neu vom Wittlicher Kreuz in Richtung Hochmoselübergang eine Baustelle und nur einspurig befahrbar. Und der ein oder andere Autofahrer wird sich schon gefragt haben: Was wird da gemacht und warum dauert das so lange? Die Antwort des Landesbetriebs Mobilität aus Koblenz ist bemerkenswert. Denn hier wird eine neue Technik deutschlandweit das erste Mal verbaut, sagt Sandra Demuth, Pressesprecherin des Landesbetriebs Mobilität in Koblenz.