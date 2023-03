Vollsperrung geplant Warum an der B50 neu bereits Mängel beseitigt werden müssen

Bitburg/Mainz/Wittlich · So gut wie neu aber trotzdem schon reparaturbedürftig: An der B50 neu zwischen Platten und der Hochmoselbrücke laufen Reparaturarbeiten. In Fahrtrichtung Mainz muss daher demnächst eine zeitweilige Umleitung in Kauf genommen werden.

15.03.2023, 06:45 Uhr

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Erst 2019 wurde der zweite Abschnitt der B50 neu samt Hochmoselbrücke zwischen Wittlich-Wengerohr und Kommen im Hunsrück für den Verkehr freigegeben. Seitdem führt die Bundesstraße mit vier Fahrstreifen und zwei Standstreifen von der Eifel über das Moseltal in den Hunsrück. Doch die relativ neue Fernstraßenverbindung, welche die belgischen und niederländischen Nordseehäfen und Ballungsräume mit dem Rhein-Main-Gebiet verbindet, ist bereits reparaturbedürftig.