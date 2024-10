Verkehr an der Mosel B50-Sperrung an der Mosel ärgert Bürgermeister und Bürger

Bereits zum wiederholten Mal muss die B50 (alt) zwischen Platten und Wittlich gesperrt werden, um die Fahrbahn zu erneuern. Aber gleichzeitig will die zuständige Behörde, der Landesbetrieb Mobilität in Trier, auch die B50 (neu), die über den Hochmoselübergang führt, sperren. Hier soll in der nächsten Woche eine Wind-Warnanlage eingebaut werden, was nur unter Vollsperrung möglich ist. Das sorgt für mächtigen Ärger in den umliegenden Gemeinden Zeltingen-Rachtig, Erden und Lösnich.