Mängelbeseitigung Umleitungen rund um den Hochmoselübergang: B50 in Richtung Mainz ab Montag voll gesperrt

Wegen der Beseitigung von Mängeln wird derzeit auf der B50 vor dem Hochmoselübergang gearbeitet (wir berichteten). Nun muss die Bundesstraße deswegen voll gesperrt werden, wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mitteilt. Diese Vollsperrung soll, so der LBM, am Dienstag, 2. Mai, beginnen und bis Sonntag, 14. Mai dauern. Die Sanierungsarbeiten erforderten die Vollsperrung der Bundesstraße ab der Anschlussstelle Platten in Fahrtrichtung Mainz. Die Umleitung sei vor Ort ausgeschildert und führe über die B53 nach Erden/Lösnich und von dort wieder auf die B50. In umgekehrter Fahrrichtung von Mainz nach Wittlich sei keine Sperrung erforderlich.