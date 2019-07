Umwelt : Bach im Landkreis Bernkastel-Wittlich illegal trockengelegt: Hunderte Fische verenden

Burgen Während zweier Nächte führte der Frohnbach bei Burgen kein Wasser. Die Kripo Wittlich ermittelt.

Der Frohnbach, der am Ranzenkopf unweit von Gornhausen entspringt und in Mülheim in die Mosel mündet, wurde in der vergangenen Woche zweimal illegal trockengelegt. Dabei verendeten zahlreiche Fische – Bachforellen, Bachneunaugen und Groppen. Offenbar wurden zwischen Hirzley und Burgen illegal große Mengen Wasser entnommen.