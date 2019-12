Konzert : Jazzige Klänge zum Weihnachtsfest

Wittlich (red) Im Rahmen der Wittlicher Bühne gibt am Donnerstag, 26. Dezember, die „Bachband“ ab 20 Uhr im Cafe am Markt, Neustraße 1, in Wittlich ein Konzert. Klanglich orientiert sich sich das Quintett am Bebop- und Hardbop Sound sowie am modalem Jazz.

