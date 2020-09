Freizeit : Hallenbäder öffnen nach und nach

Die Freibadsaison geht zu Ende. Jetzt rüsten sich die Hallenbäder für die Besucher. Das Foto zeigt den Hallenbadbereich im Vitellius-Bad in Wittlich. Foto: TV/Christian Moeris

Bernkastel-Wittlich Die Betreiber reagieren unterschiedlich auf die Corona-Anforderungen. Sauna-Bereiche bleiben teilweise noch zu,

In diesen Tagen schließen die Freibäder in der Region ihre Pforten. Für Hobbyschwimmer, sowie Schulen und Vereine geht es also in die Hallenbäder. Doch wie fast überall führt das Coronavirus zu Änderungen und Einschränkungen. Der Trierische Volksfreund hat bei den Hallenbädern in Thalfang, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Wittlich nachgefragt, unter welchen Bedingungen Badegäste die Hallenbadsaison genießen können.

Zu Beginn ein Frühstarter: Das Thalfanger Hallenbad ist seit 7. Juli wieder geöffnet. Auch die zugehörige Sauna konnten die Gäste zum gleichen Datum wieder besuchen. Allerdings müssen Einschränkungen hingenommen werden. So dürfe das Dampfbad nicht genutzt werden. Auch die Nutzung der Haartrockner sei untersagt, dazu komme ein Mindestabstand von 1,5 Metern, sagt Mark Molitor, Betriebsleiter des Thalfanger Schwimmbads. Auch die Zahl der Besucher sei reduziert. Rund 45 Gäste dürften gleichzeitig ins Schwimmbad, davon auch nur etwa die Hälfte auf einmal ins Bad selbst. Normalerweise seien etwa 100 Gäste möglich. Die Zahl der Saunagäste müsse von 30 auf 15 halbiert werden.

Zur Kontaktverfolgung und Steuerung der Besucher sei ein Online-Buchungssystem erstellt worden, die Nachfrage könne an den meisten Tagen auch befriedigt werden. Niedrigere Temperaturen und Regen würden aber zu einer steigenden Nachfrage führen, sagt Molitor weiter. Die Gesamtnachfrage sei allerdings weniger stark als in den vergangenen Jahren: „Es scheint so, dass einige Besucher auf Grund der Pandemie zurückhaltender sind und lieber vom Besuch des öffentlichen Schwimmbads Abstand nehmen“, schilderte Molitor seine Erfahrungen aus Thalfang.

Während der Betrieb in Thalfang schon wieder läuft, bereitet man sich beim Mosel-Bad in Bernkastel-Kues noch auf die anstehende Öffnung des Hallenbads am 28. September vor. Nachdem das Freibad am 13. September schließen sollte, bräuchte man etwa zwei Wochen für die technische Umstellung, so Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Und es gibt daher auch noch einige Fragezeichen: So sei es aufgrund der Hygieneauflagen möglich, dass die Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssten. Und auch das geplante Buchungssystem sei möglicherweise noch nicht pünktlich zur Eröffnung einsatzbereit. Die Zahl der erlaubten Gäste musste auch in Bernkastel-Kues reduziert werden: Immerhin 27 Personen sollen gleichzeitig im Hallenbereich des Mosel-Bades schwimmen können. Auch für den Vereinssport und Schwimmunterricht gibt Wächter erstmal Entwarnung: „Die Nutzung des Hallenbades durch die Vereine und Schulen ist grundsätzlich möglich. Auch dabei sind die Hygienevorschriften und die coronabedingten Kapazitäten zu berücksichtigen.“

Gleichzeitig mit dem Mosel-Bad wird auch das Vitelliusbad in Wittlich seine Hallenbadsaison einleiten. Bis zu 25 Besucher können gleichzeitig das Bad nutzen, dabei ist auch im Wasser der Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten, so steht es im vorläufigen Zugangs- und Hygienekonzept. Der Zugang ist nur nach vorheriger Online-Reservierung und im Blockbetrieb möglich.

Je nachdem, wie viel Zeit an den verschiedenen Tagen in Wittlich für Schul- und Vereinsschwimmen eingeplant ist, gibt es von 6.45 bis 21.30 Uhr zwischen zwei und fünf Zeitblöcken von jeweils 1,5 Stunden, in denen normale Besucher das Hallenbad nutzen können. Zwischen den Blöcken wird das Bad geräumt und desinfiziert. Im Gegensatz zu Thalfang kann hier aber zumindest jeder zweite Föhn benutzt werden.