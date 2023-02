Das Überbrot in der Wittlicher Oberstadt, eine Filiale der Bäckerei Petry, ist bereits geschlossen. Die Bäckerei hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Die Filialen im Klausener Weg in Wittlich, in Wengerohr und in Veldenz bleiben geöffnet. Foto: TV/Petra Willems