Handwerk : 14 neue Auszubildende für Bäckerei Wildbadmühle

Beim Azubi-Tag in der Bäckerei Wildbadmühle in Wittlich-Wengerohr begrüßten die Bäckermeister Holger und Sascha Linden 14 neue Auszubildende. Foto: Bäckerei Wildbadmühle

Wittlich (red) Beim Azubi-Tag in der Bäckerei Wildbadmühle in Wittlich-Wengerohr begrüßten die beiden Bäckermeister Holger und Sascha Linden 14 Auszubildende. Neben einer kleinen Einführung in die Unternehmenskultur und einem Rundgang durch die Gläserne Backstube stellte Bäckermeister Bernd Kuhn Brot­sorten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken