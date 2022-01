Freizeit : Viele Bäder im Kreis geschlossen – Hier kann gebadet und geschwitzt werden

Der Bauzaun steht, die ersten Schichten sind im Inneren bereits abgerissen: Im Wittlicher Vitelliusbad hat der Abriss begonnen. Es ist nicht das einzige Bad, das im Januar 2022 geschlossen ist. Foto: TV/Petra Willems

Bernkastel-Wittlich Wer im Landkreis derzeit eine Therme oder ein Hallenbad sucht, wird nur schwer fündig. Wir haben uns einmal umgeschaut.

Kein Bad in Bernkastel-Kues, keine Therme in Traben-Trarbach, und das Wittlicher Vitelliusbad wird wegen des geplanten Umbaus abgerissen: Die Lage für Schwimmer und Freizeitnutzer von Bädern und Thermen ist derzeit im Landkreis sehr beschränkt. Und das wird vermutlich erst mal so bleiben.

Vitelliusbad: Seit Montag, 10. Januar, sind im Wittlicher Bad die Arbeiter dran, zuerst einmal startete der Abriss mit den vorbereitenden Arbeiten. Bis Ende März/Anfang April soll, so der derzeitige Plan, der Abriss beendet sein. Dann werden die weiteren Aufträge vergeben. Bevor der Abriss sichtbar wird und die Abrissbirne kommt, werden im Innern Geräte und Behälter demontiert. Dann erst wird es an die Gebäudehülle gehen. Die Bauzeit für die Errichtung eines Kombibads wird derzeit auf insgesamt drei Jahre geschätzt.

Moseltherme: Die Therme in der Doppelstadt Traben-Trarbach ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen, aus Angst vor einer explosionsartigen Ausbreitung der Omikron-Variante. Anfang Februar will man in Traben-Trarbach wieder beraten, wann die Therme erneut öffnen kann, derzeit ist eine Schließung bis mindestens 17. Februar vorgesehen. Bis das Bad wieder betriebsbereit ist, braucht es 14 Tage, um das Gebäude wieder aufzuheizen. Was viele Nutzer nicht erfreut, ist für die Kasse der Stadt allerdings nicht nachteilig: Es wird mit einer Ersparnis von 60.000 Euro gerechnet, da Schwimmbäder allgemein ein Zuschussgeschäft sind für die kommunalen Träger.

Moselbad Bernkastel-Kues: Schon Ende November 2021 sollten die ersten Sportbegeisterten durch das dann frisch sanierte Becken des Moselbads ziehen können. Dann jedoch wurde die geplante Wiedereröffnung des Hallenbads auf Herbst 2022 verschoben, weil sich bei den Arbeiten unvorhersehbare Verzögerungen ergaben.

Erholungs- und Gesundheitszentrum Thalfang: Das Bad in Thalfang ist bislang den gesamten Winter über geöffnet. Schließungspläne wegen der Ausbreitung der Omi­kron-Variante gibt es nicht. Die Sauna ist montags bis freitags von 15 bis 21.30 Uhr geöffnet, donnerstags zusätzlich von 9 bis 12 Uhr. Samstags sind die Zeiten von 15 bis 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Das Hallenbad ist montags geschlossen, dienstags und freitags in Blöcken von 6.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Mittwochs und donnerstags gibt es zwischen 14 und 21.30 Uhr Öffnungsblöcke, samstags zwischen 13 und 20 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.erbeskopf.de. Besucher müssen sich vorher registrieren und Zeiten reservieren.

Landal-Park Traben-Trarbach: Im Ferienpark auf dem Mont Royal ist das Schwimmbad geöffnet. Allerdings bleibt der Park wegen der Corona-Pandemie derzeit für Tagesgäste geschlossen.

Blick über die Kreisgrenzen: Die Therme in Bad Bertrich ist geöffnet. Im Bad und in der Sauna gelten coronakonforme Regeln. Statt 40 Menschen werden zum Beispiel nur noch 15 zum Aufguss in die Sauna gelassen. Die Vulkaneifeltherme ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet, der Therapie- und Wellnessbereich schließt bereits um 20 Uhr. Montags bis donnerstags ist die Sauna von 11 bis 22 Uhr offen, freitags sowie sonntags und feiertags von 9 bis 22 Uhr.