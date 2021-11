Natur : Pflanzaktion: Über 90 neue Bäume für Pater Bernardo

Morbach Bei herrlichem Herbstwetter haben rund 40 Freunde und Wegbegleiter von Pater Bernardo ihm ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk bereitet. Zu seinem Geburtstag im August haben viele Gratulanten für diese Aktion gesammelt und so diese wundervolle Aktion ermöglicht.

Auf einer kleinen, durch Borkenkäfer entstandenen Kahlfläche an der Ölmühlentour in der Nähe des Ortelsbruchs, haben sie ihm zu Ehren 90 (plus einen) neue, klimastabile Bäume gepflanzt.