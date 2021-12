Umwelt : Forst soll im Kreis Bernkastel-Wittlich bei Hochwasserschutz unterstützen

In Dreis gab es viele Schäden durch Bäume, die im Wasser lagen und durch die sich das Wasser staute. Foto: Christina Bents

Bernkastel-Wittlich Bei den Starkregenereignissen im Sommer hat sich gezeigt, dass immer wieder mitgerissene Bäume eine der Ursachen dafür waren, dass sich Wasser in den Flüssen und Bächen staute. Die Bäume entlang der Flussläufe sollen nun vom Forst verstärkt in den Blick genommen werden.

Zudem würden sie aufgrund ihres Gewichts, ihres seitlichen Hanges und infolge von Unterspülungen des Wurzelbereichs samt Wurzel aus dem Ufer herausbrechen und in den Fluss fallen. Die Lösung sei aus seiner Sicht, die überalteten Bäume regelmäßig auf den Stock setzen, das heißt stark zurückzuschneiden, um dem Umstürzen der Bäume vorzubeugen. Um ein System zu finden, das tragfähig ist und den Schutz vor ins Wasser fallenden Bäumen an den Flussläufen zu verstärken, soll unter anderem der Forst miteingebunden werden. „Der Forst hat dazu die Fachkenntnisse, das Personal, die Maschinen und sie können zeitlich reagieren“, so die Meinung von Alois Meyer.