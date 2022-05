Noteinsatz : Lebensretter ausgezeichnet: Bahn-Mitarbeiter Kujtim Haziri reanimiert im Wittlicher Hauptbahnhof eine Zugreisende

Foto: Allianz pro Schiene/Thomas Frey 7 Bilder Zugbegleiter der Deutschen Bahn leistet erste Hilfe am Bahnhof in Wittlich

Wittlich/Berlin Als eine Bahnreisende im Wittlicher Bahnhof zusammenbricht, zögert Kujtim Haziri keine Sekunde und leistet Erste Hilfe. Dafür ist der Zugbegleiter nun in einem Wettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden.

Es ist ein Moment, in dem wohl mancher nicht gewusst hätte, was getan werden muss: Eine junge Frau ist im Wittlicher Bahnhof in der Unterführung vor dem Aufzug plötzlich zusammengebrochen, Hilfeschreie ertönen. Aber Kujtim „Tim“ Haziri reagiert geistesgegenwärtig und hilft. Dafür ist bei einem Bahn-Wettbewerb, der Beschäftigte für ihr kundenfreundliches Handeln auszeichnet, mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden.

Denn der Mitarbeiter der DB Regio steht an an einem Novembertag 2021 auf dem Bahnsteig in Wittlich-Wengerohr, als er die Hilferufe hört. Haziri rennt zum Aufzug, ruft den Notarzt und startet zusammen mit dem Ehemann der US-Amerikanerin, die in Wittlich wohnt, die Reanimation. „Die Frau war bewusstlos und hat nicht mehr geatmet“, erzählt Haziri laut Mitteilung der Bahn. Er übernimmt die Herzdruckmassage, der Ehemann die Mund-zu-Mund-Beatmung. Der alarmierte Notarzt habe die junge Mutter schließlich ins Leben zurückgeholt. Es sei ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, sagt Haziri. „Ich habe gedacht, wir haben sie nicht verloren, das Leben geht weiter.“

„Mehr Einsatz für die Fahrgäste geht nicht mehr“, lobt Dirk Flege, Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene, das den Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz“ bereits zum zwölften Mal ausgeschrieben hatte.

Foto: Allianz pro Schiene/Thomas Frey