Bahnhof Bengel Schlechter Weg zum Gleis nach Trier: Was die Deutsche Bahn dazu sagt

Der kleine Ort Bengel liegt an einer Bahnstrecke – und zwar an einer wichtigen und viel befahrenen. Die Strecke von Koblenz nach Trier und Saarbrücken führt an Bengel vorbei. Das Dorf hatte das Glück, dass die Bahn einst dort am Ortsrand Richtung Kinderbeuern einen Haltepunkt einrichtete. Sogar ein Bahnhofsgebäude wurde einst gebaut, das allerdings verkauft wurde und heute verfällt. Es ist nur noch eine Ruine. Aber den Haltepunkt mit zwei Gleisen gibt es immer noch. Dort kann man in eine Regionalbahn (RB) einsteigen und ruck zuck ist man in Trier oder Koblenz.