Kunst : Bahnmeisterei mit neuer Ausstellung

Wittlich Die Ausstellung in der Galerie Alte Bahnmeisterei in Wengerohr mit abstrakten Bildern von Daniel Hermann „Acryl und Tusche auf Papier“ ist noch bis Sonntag, 29. November, geöffnet. Corona-bedingt können nur Personen eines Haushaltes gleichzeitig in die Galerie.

