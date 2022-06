Verkehr : Nach zähem Ringen um Schließung: Wie geht es weiter mit dem Bahn-Haltepunkt Ürzig?

Die Ürziger wollen ihren Bahnhaltepunkt behalten, die Bahn will ihn schließen. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Ürzig Ende des Jahres soll kein Zug mehr in Ürzig halten. Die Deutsche Bahn will den Stop mangels Fahrgästen und angesichts hoher Sanierungskosten aufgeben und zum 31. Dezember dicht machen. Die Politik hält dagegen. Was das bringt.