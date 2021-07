Bald Glasfaser bis ins Haus? : Morbach will beim schnellen Internet aufholen

Morbach will beim schnellen Internet aufholen

Morbach Im Ortsteil Morbach können die Bürger bald auf einen gigabitfähigen, besonders leistungsstarken Internetanschluss hoffen. Jedoch müssen sich genügend Einwohner dafür interessieren.

Schnelle Internetverbindungen sind heute unerlässlich. Auch auf dem Land, wo sich die Nutzer auf den Dörfern lange mit niedrigen Übertragungsraten zufrieden geben mussten, während sich die Betriebe und Privatkunden in den Städten schon früher über leistungsfähigere Verbindungen freuen konnten. Doch soll sich das in der Einheitsgemeinde ändern, jedenfalls im Ortsbezirk Morbach.

Dort will das Unternehmen Westnetz eigenwirtschaftlich – also ohne staatliche Förderung – das Glasfasernetz mit Anschlüssen bis ins Haus ausbauen, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dann könnten Kunden Leitungen nutzen, die ihnen Übertragungsraten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und mehr ermöglichen. Eine Übertragungsrate, über die bisher nur wenige Anschlussnehmer wie die Schulen verfügen.