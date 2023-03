Veranstaltung Infotag in Morbach: Wenn bei Pflegenden die Lust raus ist

Morbach · Der Kreisverband Bernkastel-Zell des Sozialverbands VdK und weitere Institutionen informierten am Samstag in der Morbacher Baldenau­halle über Aspekte der Pflege. Der Titel ihres Infotags: „Häusliche Pflege – was nun?“

19.03.2023, 14:30 Uhr

Birgit Wilbert und Julia Kimmling (rechts) infomieren Besucher über die Angebote der Morbacher Einrichtung „Geheischnis“. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Was tun, wenn ein Familienmitglied plötzlich ein Pflegefall ist? Diese Frage stellen sich viele erst dann, wenn der Ernstfall eingetreten ist, sei es nach einem Schlaganfall oder nach einem Unfall. Um Betroffenen Hilfestellung zu geben, hat der Kreisverband Bernkastel-Zell des Sozialverbands VdK, der die Verbandsgemeinde Thalfang, die Einheitsgemeinde Morbach sowie große Teile der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues umfasst, eine Informationsveranstaltung in der Morbacher Baldenauhalle organisiert.