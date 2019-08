Stadtplanung : Treppe am Wittlicher Schlossplatz soll verschwinden

Wittlich In einem für das Wittlicher Stadtbild sensiblen Bereich will der Bauausschuss ein marodes Bauwerk abreißen und einen Aussichtspunkt installieren.

Sie ist steil, hat viele Stufen, wird deshalb kaum genutzt und ist dazu auch noch marode: Die Treppe, die in der Kernstadt vom Schlossplatz zum Schlossberg herabführt, bereitet der Stadt Wittlich Probleme. Feuchtigkeit dringt durch das marode Bauwerk in das angrenzende Haus in der Schlossstraße, was den Eigentümer gar nicht freut. „Wie uns ein Gutachter sagte“, so Bürgermeister Joachim Rodenkirch, „sind die Stufen abschüssig und das Bauwerk nicht mehr dicht. Das ist keine Lustplanung – wir müssen was machen.“ Da die marode Treppe allerdings zwischen Schlossplatz, Galerie und Sparkasse in einem hoch frequentierten Bereich liegt, hat der Bauausschuss der Stadt Wittlich beschlossen, den Bereich neu zu planen. Er ist auch für das Stadtbild nicht ganz unbedeutend.