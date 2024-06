Konzert mit Mundart und Rolling-Stones-Tributeband Open-Air-Konzert in Plein: Didi Könen und Konsorten glänzen mit viel Eifeler Platt

Es gibt sie seit über 30 Jahren, und noch immer begeistern Didi Könen und Konsorten ihre Fans mit handgemachten, pointierten Mundartsongs. Auch wenn die Band inzwischen nicht mehr in ihrer Originalbesetzung auf der Bühne steht, die Leidenschaft am Musizieren vereint sie. Und genau diese Leidenschaft war es, die bereits nach den ersten Takten die Herzen der Zuhörer in der entspannten Biergartenatmosphäre des Pleiner Waldschlösschens ergriff.