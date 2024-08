Band hört auf Mit Jimmy Beat lebten die 60er-Jahre wieder auf

Sie haben es bei der Sommerbühne in Bernkastel-Kues vor über 1000 Besuchern nochmal so richtig krachen lassen: die Musiker von Jimmy Beat. Aber es war das letzte Mal, dass sie gemeinsam die Musik der 60er gespielt haben. Zu den Gründen sagt Heiko Wilhelmus, Gitarrist und seit 2006 dabei: „Wir hatten keine Zeit mehr dafür. Wir haben kaum noch Termine zusammengekriegt, an den wir proben konnten, deshalb haben wir uns entschlossen aufzuhören. Die Fans hätten uns gerne noch weiter gehört, wir haben viele Emails bekommen, dass sie es schade finden.“