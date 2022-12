Justiz : Einbruchsserie an der Mosel: Ein Antrag und keine Zeugen am ersten Prozesstag

Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier/Traben-Trarbach/Wittlich Drei Männer stehen derzeit in Trier vor Gericht, weil sie an der Mosel, im Hunsrück und in Wittlich unter anderem in mehrere Häuser eingebrochen sein sollen. Am ersten Verhandlungstag wurde ein geladener Zeuge (noch) nicht verhört.