Musik : Bands spielen für guten Zweck in Pünderich

Pünderich Die Jugend im Zeller Hamm organisiert am Freitag, 25. Oktober, ein Benefizkonzert in der Mehrzweckhalle Pünderich. Es treten die drei Bands „Brightside Delight“ aus Trier „Fellow Immates“ aus Mainz und Team Avatar aus Schweich sowie als Solokünstler Christopher Stralka aus Pünderich auf.

Die Jugendlichen aus dem Zeller Hamm unterstützen mit ihren Benefizkonzerten die Palliativmedizin im Zeller Krankenhaus und den Ideentreff der Caritas in Zell. Diesmal geht der Erlös an das Nikolaus-Team Bremm, das immer wieder Hilfebedürftigen aus der Region unter die Arme greift. Zudem sollen Teile des Erlöses an den Förderverein krebskranker Kinder Trier und an die Jugendkirche auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn gehen.