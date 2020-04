Kostenpflichtiger Inhalt: Schillernd und berühmt: : Eine gefeierte Diva der Theaterwelt

Cochem Die aus Cochem stammende Sopranistin Barbara Kemp (1881-1959) zählt zu den bekanntesten Stars der Opernszene des frühen 20. Jahrhunderts. Mit ihrem außergewöhnlichen Gesangstalent war sie einst auf vielen renommierten Bühnen der Welt zu Hause.



„Aus diesem starken gesunden Körper, aus diesem Gesicht, das frei von jeder konventionellen Schönheit, ganz im lebendigsten Ausdruck des Augenblicks sich bewegt, quillt ein Sopran, der die stärksten dramatischen Akzente in sich trägt und von Seele durchzittert ist.“ Mit diesen historischen Worten beschrieb der frühere Musikschriftsteller und -kritiker Oscar Bie das attraktive Erscheinungsbild und den herausragenden Gesang der berühmten Sopranistin Barbara Kemp.

Die namhafte Künstlerin kam am 12. Dezember 1881 als Tochter des Moselschiffers Joseph Kemp und dessen Ehefrau Maria Barbara (geborene Schwickerath) in Cochem auf die Welt. Ihre bemerkenswerte Laufbahn als Opernsängerin begann 1902 mit einem Gesangstudium am Konservatorium der elsässischen Metropole Straßburg.

Extra Die Geschwister Kemp aus Cochem Barbara Kemps Schwester Sibylle war mit Dr. Eduard Vogel, dem späteren Ministerialdirektor des früheren Reichsverkehrsministerium verheiratet. Josephine Kemp, die ebenfalls als Sängerin (Soubrette) arbeitete, heiratete in erster Ehe Nikolaus Nettstraeter, den Dirigenten und Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper. Ihr zweiter Ehemann war der Reformationsforscher Karl August Meißinger.

Im Rahmen eines Volontariats am Straßburger Stadttheater gab sie bereits im Jahre 1903 ihr Debüt in der Rolle der Priesterin in Giuseppe Verdis klassischer Oper „Aida“. Das erste dauerhafte Bühnenengagement erhielt die gebürtige Moselanerin im Jahre 1906 am Rostocker Stadttheater. Später wechselte die talentierte Sängerin ans Opernhaus von Breslau. In der damaligen Hauptstadt der preußischen Provinz Niederschlesien heiratete Kemp den späteren Oberstabsarzt der Luftwaffe Dr. Johannes Miekley.

Einen wesentlichen Karriereschub markierte ihr späterer Ruf an die damalige Berliner Hof-Oper. Dort trat die bezaubernde Operndiva ab 1913 in zahlreichen großen Theaterstücken vor begeistertem Publikum auf. Zu ihren wichtigsten Figuren zählten seinerzeit die Leonore in Verdis Oper „Troubadour“, die Donna Anna in Mozarts „Don Giovanni“, die Elisabeth in Wagners „Tannhäuser“ sowie die Elektra in der gleichnamigen Oper von Richard Strauss. Darüber hinaus verkörperte sie bei den Bayreuther Festspielen von 1914 die Senta im „Fliegenden Holländer“ und die Helmwige in Wagners „Walküre“. Von 1915 bis 1916 gastierte Kemp unter anderem an der Stuttgarter Hof-Oper und am Opernhaus von Frankfurt am Main.

Nach dem Ersten Weltkrieg feierte die schillernde Sopranistin beachtliche Erfolge an mehreren ausländischen Opernhäusern, darunter an der Wiener Staatsoper, am Opernhaus von Oslo und der Nationaloper Budapest. Außerdem war die international gefragte Künstlerin in der Zeit von 1923 bis 1924 auch an der legendären Metropolitan Opera in New York tätig. Im Laufe der sogenannten „Goldenen Zwanziger“, den 1920er-Jahren, sang sie zudem auf vielen weiteren bedeutenden Theaterbühnen der Welt, so auch in Amsterdam, Prag, München, Dresden und Hamburg.

Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Johannes Miekley heiratete Kemp 1923 den berühmten deutschen Komponisten und Dirigenten Max von Schillings (1868-1933). Dieser zeichnete seit 1919 als Generalintendant für die Leitung der Berliner Staatsoper verantwortlich. Seine langjährige Beziehung mit der glanzvollen Opernsängerin hatte bereits während des Ersten Weltkrieges begonnen. Damals verkörperte Kemp die Titelrolle in der von ihrem späteren Ehemann komponierten Oper „Mona Lisa“.

1925 musste Schillings seine Intendantenanstellung aufgrund schwerwiegender Unstimmigkeiten mit dem preußischen Kultusminister Carl Heinrich Becker aufgeben. Die Bühnenkarriere seiner Gattin Barbara sollte hingegen bis ins Jahr 1931 andauern. Danach arbeitete Kemp als Gesangslehrerin in Berlin. Als spätere Theaterregisseurin inszenierte sie 1938 die von ihrem inzwischen verstorbenen Gatten komponierte Oper „Ingwelde“ an der Berliner Staatsoper. Im darauffolgenden Jahr führte sie Regie bei der Neuinszenierung des bekannten Bühnenwerks „Mona Lisa“.