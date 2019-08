Kirmes : Bartholomäus-Kirmes in Olkenbach

Bausendorf-Olkenbach (red) Die Freiwillige Feuerwehr Olkenbach lädt von Samstag, 24. August, bis Montag, 26. August, zur Bartholomäus-Kirmes in Olkenbach ein. Am Samstag öffnen ab 18 Uhr die Stände. Neben Wunschmusik mit DJ Mario v.d.

Riez steht der Auftritt des Männerballetts des Karnevalvereins Pollwafäßja auf dem Programm. Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst in der Kapelle Heinzerath. Im Anschluss gibt es den Frühschoppen und das Mittagessen sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Der Kirmesmontag startet um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen. Kaffee und Kuchen gibt es ab 14 Uhr. Ab 20.30 Uhr unterhält die Musikerin „Christel“ die Gäste mit Live-Musik. Am Sonntag und Montag steht für die Kinder eine Hüpfburg bereit. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.