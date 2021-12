Kurs : Basiswissen für glückliche Hühner

Wittlich-Neuerburg Viele Menschen interessieren sich für die private Haltung von Hühnern und möchten Eier erzeugen. Damit das gelingt, gibt es jetzt ein Seminar. Was dort gelehrt wird und welche Argumente fürs Huhn sprechen.

Vor einigen Jahren oder Jahrzehnten sind in fast jedem Dorf Hühner über die Straße gelaufen, Verwandte, etwa die Großeltern, hatten welche im Garten, und viel Wissen über die Tiere ist selbstverständlich weitergegeben worden. Doch das hat sich gewandelt. Deshalb müssen sich Menschen, die sich für Hühner entscheiden, vorher informieren. „Und da komme ich ins Spiel“, so Axel Hilckmann, der selbst in einem Geflügel- und Gartenbaubetrieb groß geworden ist, dann eine Ausbildung zum Tierwirt Geflügel gemacht hat und schließlich Landwirtschaft studierte. Als Berater von Geflügelbetrieben mit dem Schwerpunkt Bioerzeugung an der Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen ist der in Wittlich-Neuerburg lebende Experte intensiv im Thema. „Bei einem ersten Seminar im Herbst war ich sehr erstaunt, wie viele Teilnehmer dabei waren.“ Ihm fällt auf, dass besonders Familien die Hühnerhaltung als gemeinsame Aufgabe angehen wollen. „Gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie sind der Garten und die Natur sehr stark in den Fokus gerückt, da passen die Hühner gut dazu“, erklärt er.