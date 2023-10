250-Millionen-Euro-Projekt Letzte Hürde Stadtrat: Batteriespeicherwerk in Wittlich – ja oder nein?

Wittlich · Was hält der Wittlicher Stadtrat von den Plänen des Unternehmens Eco Stor, das in Wittlich eines der größten Batteriespeicherwerke Europas bauen möchte? In der jüngsten Ratssitzung wurden Lärm-, Brand und Umweltschutzmaßnahmen für dieses Großbauprojekt diskutiert – und ein Beschluss gefasst.

13.10.2023, 12:04 Uhr

Eine 3D-Visualisierung des geplanten Batteriespeicherwerks in Wittlich-Wengerohr nahe des Umspannwerks. Die Anlage soll eine Fläche von sechs Hektar (mehr als acht Fußballfelder) in Anspruch nehmen. Foto: Eco Stor/Grafik/Eco Stor

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

Die Firma Eco Stor GmbH aus Kirchheim bei München beabsichtigt nahe des Umspannwerks in Wittlich-Wengerohr den Bau und den Betrieb eines Batteriespeicherparks. Nachdem Unternehmen und Stadtverwaltung auf einer Informationsveranstaltung in Wengerohr die Bürger über das Projekt informiert hatten, befasste sich nun erstmals der Wittlicher Stadtrat mit dem geplanten Batteriespeicherwerk und einer geplanten Größe von mehr als acht Fußballfeldern. Vor der Diskussion informierte Eco-Stor-Geschäftsführer Georg Gallmetzer das Gremium nochmals über die wichtigsten Fakten des Projektes.