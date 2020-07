Kommunales : Hotelneubau im Blick

Bernkastel-Kues In der Turnhalle des Stadtteils Wehlen tagt am Montag, 27. Juli, ab 18.30 Uhr der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Stadt Bernkastel-Kues. Unter anderem geht es um den Bebauungsplan Cityhotel Bernkastel-Kues, den Bebauungsplan Jugendherberge am Peter-Kremer-Weg und mehrere Baugenehmgungen.