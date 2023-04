Dauerzustand mit Ampel Bauarbeiten an der B 50 alt bei Bernkastel nehmen kein Ende

Bernkastel-Kues · Wer von Bernkastel Richtung Hunsrück will, musste in der Vergangenheit immer wieder Umwege in Kauf nehmen. Aktuell muss eine Stützwand an der B 50 alt erneuert werden. Das kann dauern.

25.04.2023, 09:41 Uhr

Die Bauarbeiten an der B 50 alt bei Bernkastel dauern an. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Seit Sommer 2022 wird die B 50 alt zwischen Bernkastel-Kues und Longkamp saniert. Das liegt unter anderem daran, dass die Straße in einem Teilbereich von der Bundesstraße zur Kreisstraße herabgestuft wird. Die neue B 50 ist schließlich seit 2019 in Betrieb und führt über den Hochmoselübergang Richtung Hunsrück.