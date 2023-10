Schon wieder Baustelle Warum die B50 alt bei Bernkastel-Kues bald halbseitig gesperrt wird

Eigentlich ist der Hochmoselübergang, der jetzt den Hunsrück besser an die Eifel anschließt, der Grund dafür, dass es derzeit dauernd zu Sperrungen der B50 alt zwischen Bernkastel und Longkamp kommt. So ist des einen – der eine längere Strecke fährt – Freud, des anderen – der nur von Bernkastel nach Longkamp will – Leid.