Verkehr : Vollsperrung der L55: Wie lange dauern in Bombogen noch die Sanierungsarbeiten?

Wittlich-Bombogen Seit dem vergangenen Sommer beeinträchtigt die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bombogen den Verkehr. Bauarbeiten, Sperrungen und Umleitungen machen Autofahrern dort das Leben schwer. Wie kommt das Großprojekt voran? Ortsvorsteher Mario Wellenberg gibt Auskunft.

Weiterleiten Drucken Von Sarah Diewald und Christian Moeris

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bombogen verlangt von den Verkehrsteilnehmern in Bombogen bereits seit dem Sommer viel Geduld. Denn die wandernde Baustelle auf der Ortsdurchfahrt bedeutet eine Komplettsperrung.

Für die Anwohner, Geschäftsleute und Kunden in Bombogen ist das keine leichte Sache: Das Problem ist, dass es an ortsnahen Umleitungsstrecken mangelt. Die Ortsdurchfahrt L55 muss während der Bauarbeiten komplett gesperrt werden, da die Versorgungsleitungen in der Mitte der Straße liegen. Umleitungen werden beispielsweise über Ürzig und Bausendorf führen. Damit haben es Anwohner und Pendler, die regelmäßig auf der L55 unterwegs sind, nicht leicht und müssen Umwege mit einer Länge bis zu zwölf Kilometern in Kauf nehmen.

So lange wird in Bombogen schon an der L55 gearbeitet

Seit Dienstag, 7. Juni, wird nun an der L55 gearbeitet. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Vollausbau der Ortsdurchfahrt Bombogen (L55) auf 840 Metern als Grunderneuerung, einschließlich der Erneuerung der Gehwege und Seitenflächen. Des Weiteren werden im Auftrag der Stadtwerke Wittlich der Schmutz- und Regenwasserkanal, die Wasserleitung sowie die Hausanschlüsse erneuert. Dazu wird tief gebaggert.

Da die Versorgungsleitungen in der Mitte der Straße liegen, ist leider kein einspuriger Baustellenverkehr, wie man ihn von anderen Straßenbaustellen kennt, möglich, sondern nur eine Komplettsperrung. Das große Straßenbauprojekt wird jedoch nicht an einem Stück, sondern in mehreren Bauabschnitten realisiert: Die Baustelle wandert. Sperrungen und Umleitungen ändern sich von Abschnitt zu Abschnitt.

Ab wann geht es mit den Bauarbeiten in Bombogen weiter?

An einem Freitagvormittag im Januar ist es auf der Baustelle ruhig. Kein Bauarbeiter ist in Sicht und die schweren Maschinen ruhen. Wie lässt sich dieser Stillstand erklären und wann geht es wieder weiter? Über den Fortschritt der Bauarbeiten haben wir uns mit Bombogens Ortsvorsteher Mario Wellenberg unterhalten, der den aktuellen Sachstand erklärt.

Wellenberg: „Witterungsbedingt gehen die Arbeiten erst wieder nach Fasching weiter.“ Während Wellenberg bei der Baustellenbesichtigung den Fortschritt erklärt, rollen immer wieder Autos durch die Baustelle. Wie kann das sein, wenn die Straße komplett gesperrt ist? Erlaubt sei das natürlich eigentlich nicht, erklärt Wellenberg. Aber die Baufirma würde ihr Bestes tun, um den Anwohnern entgegenzukommen, sagt Wellenberg.

Wie lange dauert es noch und an welchem Abschnitt wird gearbeitet? Die Sanierung sei bereits im dritten von sechs Bauabschnitten angekommen, sagt der Ortsvorsteher. „Derzeit wird die Durchfahrt von der Hofstraße bis zum Jugendraum erneuert.“ Diese Bauphase begann im Oktober 2022. Im April soll sie enden. Sie beinhaltet neben der allgemeinen Straßensanierung, inklusive Gehwege und Beleuchtung, auch die Kanalhausanschlüsse, das Errichten einer begrünten Überquerungshilfe und die Umleitung des Oligbach in den Schattengraben.

Baustelle in Bombogen: Bürger beschweren sich beim Bürgermeister

Beschwerden erreichen den Ortsvorsteher aufgrund der Bauarbeiten natürlich regelmäßig. So erinnert er sich mit Humor an eine dreiseitige Beschwerde-E-Mail, die während seines Urlaubs in sein Postfach flatterte. „Die meisten Beschwerden kommen von Anwohnern der Straßen Im Brühl und der Bumagastraße.“ Diese Straßen seien normalerweise verkehrsberuhigt. Die Anwohner müssten nun im Rahmen der Umleitung jedoch Lastwagen vor ihrer Haustür tolerieren. Dies sei natürlich eine große Umstellung, so Wellenberg.

Zu der Kritik sagt Wellenberg, dass die Anwohner der L55 hingegen jahrelang die marode und „lärmende“ Ortsdurchfahrt vor ihren Haustüren zu tolerieren hatten. Er bittet die Bombogener somit um Verständnis für die Notwendigkeit der Bauarbeiten. Wenn die Ortsdurchfahrt saniert und wieder in einem guten Zustand ist, so Wellenberg, „dann können endlich alle Bewohner Bombogens wieder ihre Ruhe genießen“.

Wellenberg selber gibt sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Bauarbeiten. Besonders lobt er die Zusammenarbeit mit der Firma Juchem Asphaltbau, die mit der Sanierung beauftragt ist. Deren Mitarbeiter seien stets bemüht, die Sanierung der Ortsdurchfahrt so angenehm wie möglich für die Anwohner zu gestalten. Er sagt, die Anwohner scheinen diese Ansicht zu teilen. Nachdem ein Bauabschnitt um die Weihnachtszeit abgeschlossen war, organisierten sie ein spontanes Straßenfest, samt Glühwein, zu dem auch die Bauarbeiter eingeladen waren.

Die Befürchtungen der ansässigen Unternehmen bestünden jedoch weiterhin: Sie fürchten, dass aufgrund der Bauarbeiten Kunden ausbleiben könnten. Für diese Bedenken hat Wellenberg Verständnis, sagt jedoch, dass die Baufirma auch weiterhin die Zufahrten zu den Unternehmen offen halten wird und da sehr bemüht sei.

Wie lange wird in Bombogen noch gebaut?

Das Gerücht – wo immer es auch herkommen mag – dass die Sanierung der Ortsdurchfahrt zügiger als geplant voranschreite, verneint der Ortsvorsteher. „Die Bauarbeiten liegen genau im Zeitplan.“

Wie geht es nun weiter und wie lange dauert es noch? Wellenberg erklärt die noch folgenden Abschnitte: Der vierte Bauabschnitt (Jugendraum bis Im Brühl) soll von April bis Mai durchlaufen sein, der erste Teil der fünfte Bauphase (Im Brühl bis Zur Höchst) ist für Mai bis November geplant und der zweite Teil der fünften Bauphase soll von November bis Dezember stattfinden. Daraufhin soll es finale Restarbeiten von Dezember bis April 2024 geben. Aktuell befindet sich die Baustelle also im dritten von insgesamt sechs Abschnitten. Im April startet der vierte Bauabschnitt.

Umleitung Baustelle L55 Bombogen

Die aktuell eingerichteten Umleitungen über Bausendorf und Ürzig bestehen, wie Wellenberg sagt, während der folgenden Bauphasen weiter. Der gesperrte Abschnitt der Ortsdurchfahrt kann während der aktuellen Bauphase ebenfalls über die Straßen Im Brühl, Bumagastraße und Maximinstraße umfahren werden.