Verkehr : Bauarbeiten in der Burgstraße

Wittlich In der Burgstraße zwischen dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land und der ehemaligen Commerzbank werden von Dienstag, 8., bis Freitag, 18.Oktober, Kabellehrrohre verlegt. Hierfür muss die Fahrbahn am Mittwoch, 9., und Donnerstag, 10.Oktober, halbseitig gesperrt werden.

Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. An den anderen Tagen in diesem Zeitraum wird nur in den Gehwegen gearbeitet. Die Gehwege bleiben für die Fußgänger aber benutzbar. Während der Arbeiten in der Fahrbahn kann es abhängig von der Verkehrsdichte zu Wartezeiten vor der Ampel und Rückstaus, auch in den Kreisverkehr Friedrichstraße, kommen. Die Stadtverwaltung Wittlich bittet daher alle Verkehrsteilnehmer sich auf diese Behinderung einzustellen und damit zu einem zügigen und unfallfreien Ablauf der Arbeiten beizutragen.