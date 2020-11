Bauarbeiten : Ausbau der Cusanusstraße geht voran

Bernkastel-Kues In Bernkastel-Kues werden die Cusanusstraße und die Saaralle in mehreren Bauabschnitten sarniert.

(hpl) Nachdem die Kanalanlagen in der Triniusstraße fertiggestellt wurden, geht es nun in der Saarallee vor dem Brückenkopf in Bernkastel-Kues weiter. Bis März 2021 soll dieser Bereich abgeschlossen sein. Dann ist der Brückenkopf an der Reihe. Die insgesamt sieben Bauabschnitte der Sanierung der Cusanusstraße dauern voraussichtlich bis Juli 2023. Für den Ausbau des etwa einen Kilometer langen Abschnitts sind 2,4 Millionen Euro eingeplant. Die Kanalanlagen sind veraltet und müssen saniert werden, auch die Fahrbahndecke war in die Jahre gekommen.

