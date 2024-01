Bauern protestieren weiter Bauern kippen Gummistiefel vor SPD-Parteibüro

In Wittlich ist am Mittwoch, 10.01.2024 erneut zu einer Kundgebung der Landwirtschaft und ihrer Anhänger gekommen. Vera Steinmetz, Vorsitzende Bauern- und Winzerverband Bernkastel-Wittlich: „Wir sind heute mit vielen Traktoren nach Wittlich auf den Marktplatz gekommen und haben Gummistiefel und Schubkarren dabei. Die Gummistiefel sind ein Zeichen dafür, dass wir um unsere Existenz aller Höfe bangen und diese dann nicht mehr gebraucht werden, wenn wir schließen müssen. Die Schubkarren sind ein Zeichen für die Handarbeit, die wir immer noch leisten müssen. Sie sind allerdings auch ein Zeichen dafür, dass 80 Prozent der Menschen nicht mehr mit den Händen arbeiten wollen. Wir brauchen aber auch unsere Traktoren, um auf dem Feld zu arbeiten und die Menschen zu ernähren. Und die Traktoren brauchen den Diesel um zu fahren. Und die Kürzungen sind so nicht mehr hinnehmbar!“ Unter den Landwirten ist auch die Landwirtin Magdalena Zelder aus Wittlich-Bombogen. „Ich bin auch hier in die Innenstadt gekommen, um symbolisch die Gummistiefel vor der SPD-Zentrale abzuwerfen. Wir sind die Landwirte der Zukunft und brauchen Rahmenbedingungen, dass auch noch heute junge Menschen einen so wichtigen Beruf ergreifen. So kann die Bundesregierung nicht mit uns umgehen. Wir brauchen Junglandwirte und keine aussterbenden Betriebe. Wir sind die Landwirtschaft, die für das Essen sorgen und so sind wir für alle hier, um Deutschland satt zu bekommen!“ Die Gummistiefel wurden dann vor der SPD-Zentrale abgeworfen. Es sind etwa 40 Traktoren mit um die 80 Menschen nach Wittlich gekommen. Den Demonstranten gegenüber stellte sich auch die SPD- Bundestagsabgeordnete Lena Werner und zeigte ihr Verständnis für den großen Unmut unter der Landwirtschaft. Sie machte auch klar, dass sie diese schnellen Entscheidungen im Dezember nicht unterstützt und machte klar, dass die die Anliegen dennoch mit nach Berlin nehmen möchte. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle und friedlich.

Foto: TV/Florian Blaes